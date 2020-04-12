KDK karar aldı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), bir başvuru sonucu aldığı tavsiye karar sonrasında, İçişleri Bakanlığı vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), bir başvuru sonucu aldığı tavsiye karar sonrasında, İçişleri Bakanlığı vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurdu.

KDK'ya başvuran bir akademisyen vakıf üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelin Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre "hususi damgalı pasaport" (yeşil pasaport) alma imkanına sahip olmadığını söyleyerek durumu ombudsmana taşıdı. Başvurucu "Kamu tüzel kişiliğine" sahip olan vakıf üniversitelerinde çalışanların böyle bir haktan yararlanamamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olarak ayrımcılığa ve mağduriyete neden olduğunu iddia etti.

KDK gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını tavsiye etti

KDK başvuru üzerine yaptığı inceleme sonucunda aldığı tavsiye kararında vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin de devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personel gibi "hususi pasaport" alma konusunda sahip oldukları haklardan yararlandırılması için gereken yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi. KDK'nın Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği tavsiye kararında gerekli çalışma yapılarak kanun değişikliğine gidilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Vakıf üniversitelerindeki akademisyenler hususi pasaport alabilecek

Ombudsmanın verdiği tavsiye kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurdu. 5682 sayılı pasaport kanunun 14/A başlıklı maddesinde KDK'nın verdiği tavsiyeye uyarak yapılacak değişiklikle vakıf üniversitelerinde çalışan ve belli koşulları sağlayan akademisyenler hususi damgalı pasaport alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA