KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı

KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin rahatsızlığı sonrası üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin isteyen ancak talebi yerine getirilmeyen kişinin sorununu çözdü.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin rahatsızlığı sonrası üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin isteyen ancak talebi yerine getirilmeyen kişinin sorununu çözdü.

KDK'nin açıklamasına göre, bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan başvurucu, arteriovenöz malformasyon hastalığı nedeniyle eşinin beyin kanaması riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin olmayı talep etti.

Sağlık durumunu belgelendiren heyet raporu bulunmasına rağmen tayin istemi ilgili kurumlarca gerçekleştirilmeyen kişi, bunun üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu alan KDK, ilgili kurumlarla başvurucunun sorununun çözülmesi için görüşmeler yaptı.

Bunun ardından başvurucunun naklen tayin talebi gerçekleştirilerek sorunu giderildi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

Kamu Denetçiliği Kurumu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title