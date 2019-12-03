KDK, engelliler için engelleri kaldırıyor

03.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:30

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2013 yılından bu yana engelli haklarıyla ilgili olarak binin üzerinde başvuru alan KDK bu başvuruların tamamına yakınını çözüme kavuşturdu.



Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) yaptığı açıklamada, sadece 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" veya 10-16 Mayıs "Dünya Engelliler Haftasında" değil, her gün engellilerin sorunları ve bu sorunların çözümünde yapılması gerekenlerin insan hakları ve eşitlik ilkesine saygılı ve sosyal devlet ilkesine bağlı bir anlayış içerisinde çözüm için çalışıldığı ifade edildi.



"Engelli hakları" konusunda üzerine aldığı ulusal düzeydeki sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmek için tüm gücüyle çalışmaya, üretmeye, çözüm bulmaya ve rehberlik etmeye devam eden KDK verdiği kararlardan bazılarını yayınladı.



Engelliler başvuruyor KDK çözüm buluyor



Antalya Havalimanı'nda çalışan engelli personel, engelli bireylerin ücretsiz otopark hakkından, personel olduğu için yararlandırılmayınca Ombudsmana başvurdu. Yapılan incelemeler neticesinde engelli çalışanların da ücretsiz otopark hakkından faydalandırılması gerektiği kanaatine varan KDK tavsiye kararı verdi.



Yüzde 88 oranında engelli evladı için İstanbul'da otururken evde bakım ücreti yardımı alan aile Şanlıurfa'ya taşınınca bu ödeme iptal edildi. Babanın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu Bakanlığa bağlı farklı il taşra teşkilatlarının tamamen birbirine zıt yöndeki uygulamaları arasında oluşan çelişkinin somut gerekçeleri talebe rağmen ortaya konulmadığından yardımın aileye bağlanması kararına vardı.



Bursa'da oturduğu caddenin kaldırımlarının engelliler için elverişli olmadığını, cadde üzerinde engelli rampasının bulunmadığını ifade eden vatandaşın yardımına yine Ombudsman koştu. Yapılan değerlendirmenin ardından tespit edilen uygulama hata ve eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Bursa Valiliğine tavsiye verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA