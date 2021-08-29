KDK, engelli araç park yeri girişine mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı
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KDK, engelli araç park yeri girişine mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı

KDK, engelli araç park yeri girişine mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Engelli bir vatandaşın yaşadığı binanın engelli araç park yerine giriş çıkışı kapatan elektrik trafo panosu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle kaldırıldı.

Engelli bir vatandaşın yaşadığı binanın engelli araç park yerine giriş çıkışı kapatan elektrik trafo panosu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle kaldırıldı.

Çankırı'da yaşayan engelli biri, ikamet ettiği bina önünde bulunan elektrik trafo panosunun engelli araç giriş ve çıkışına mani olduğu gerekçesiyle yerinin değiştirilmesi için ilgili kurumlara başvurdu.

Talebine olumsuz cevap alan kişi, sorunun çözülmesi istemiyle KDK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi yönünde Çankırı Belediye Başkanlığı yetkilileriyle temasa geçti.

KDK'nin görüşmeleri sonucunda belediye ekiplerince elektrik panosunun yeri değiştirilerek vatandaşın mağduriyeti giderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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