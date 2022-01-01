KDK, elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı - Haberler
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KDK, elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı

KDK, elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kiraladığı evden ayrılan ve elektrik aboneliği için ödediği güvence bedeli iade edilmeyen kişinin başvurusunda ilgili şirketle görüşmeler sonucu mağduriyetin giderilmesini sağladı.

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kiraladığı evden ayrılan ve elektrik aboneliği için ödediği güvence bedeli iade edilmeyen kişinin başvurusunda ilgili şirketle görüşmeler sonucu mağduriyetin giderilmesini sağladı.

KDK'nin kararına göre Ankara'da yaşayan kişi, 2020'de kiracı olarak kaldığı konutun elektrik aboneliğini açtırabilmek amacıyla müracaatta bulunduğunda ilgili şirketin güvence bedeli talep ettiğini, bedeli ödemek istemediğini bildirdiğinde ise aboneliği yapılmayacağı için talebi yerine getirerek ödemeyi yaptığını ve sözleşme imzaladığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıl sonra kiraladığı evden ayrılan ve aboneliğini sonlandırmak isteyen kişi, şirketin kendisine güvence bedelini geri ödememesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kamu kurumu ve şirketle görüşmeler yaptı.

Bunun üzerine ilgili şirket, ödenen güvence bedelinin başvurucuya iade edildiğini KDK'ye bildirdi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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