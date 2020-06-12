KDK devreye girdi, 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
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KDK devreye girdi, 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), online ödeme sistemindeki sorun nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girememe tehlikesi yaşayan yaklaşık 2 bin öğrencinin sorununu, TBMM'de komisyon toplantısına taşıyarak çözdü.

KDK devreye girdi, 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
12.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:22

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), online ödeme sistemindeki sorun nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girememe tehlikesi yaşayan yaklaşık 2 bin öğrencinin sorununu, TBMM'de komisyon toplantısına taşıyarak çözdü. Toplantıya katılan ÖSYM temsilcisinden sorunun çözülmesi istendi ve öğrencilere 1 günlük başvuru tamamlama hakkı tanınarak, sene kaybetmeleri önlendi.

2019 yılında YKS'ya girmek için okul müdürüyle birlikte sınav başvuru ücretini online sistem üzerinden ödeyen, ancak başvuru yapmamış görünen bir aday KDK'ya başvurdu. Sorunun online ödeme sisteminden kaynaklandığını belirleyen KDK, ÖSYM'ye benzer durumdaki tüm adaylara ek başvuru hakkı verilmesi yönündeki tavsiye kararını iletti. Ancak ÖSYM, karara uymadı ve adaylar YKS'ya giremediği için sene kaybetti.

ÖSYM, 4 HAZİRAN'DA EK BAŞVURU SÜRESİ TANIDI

Benzer bir durum '2020 YKS' başvurularında da yaşanırken, 2 binden fazla aday online ödeme sistemindeki aksaklıklardan dolayı mağdur oldu. Mayıs ayının son iki haftasında ÖSYM'den gelen "YKS başvurunuz bulunmamaktadır" şeklindeki mesaj ile şok yaşayan birçok aday, KDK'ya yeniden başvuruda bulundu. Adayların sorunu, KDK'nın 2019 yılında verdiği tavsiye kararlarına uymayan idareleri davet ettiği TBMM Karma Alt Komisyon Toplantısı'nda çözüldü. Toplantıya katılan ÖSYM Başkan Yardımcısına adayların mağduriyeti iletildi ve ÖSYM bu durumdaki adaylara başvurularını tamamlamaları için 1 günlük ek süre tanımaya karar verdi. ÖSYM'den 'YKS Hatalı/Eksik Sınav Ücreti İşlemi Yapan Adaylar Hakkında' başlığıyla yapılan duyuruyla, mağdur adaylara 4 Haziran'da saat 09.00'dan 23.59'a kadar sınav ücretini ödeyerek başvuru tamamlama hakkı tanındı. Böylece 2 binden fazla genç, sene kaybetmekten sınava günler kala kurtuldu.

MALKOÇ: TOPLANTI DEVAM EDERKEN DÜZELTTİLER

Konu ile ilgili DHA'ya açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'nın hiçbir ücret almadan halkın avukatlığını yaptığını, Türkiye'de hakkaniyet ve hukuk konusunda birçok idareye de yol gösterdiğini söyledi. KDK'nın sadece yanlışlıkları tespit etmediğini, aynı zamanda bu yanlışlıkların giderilmesi için idareye rehberlik yaptığını dile getiren Malkoç, "Çok sayıda öğrencimiz bize yine başvurdu, ÖSYM ile temasa geçtik. Tam da TBMM ile 2019 yılı raporumuz komisyonda görüşülüyordu. Biz kurumların temsilcilerini de davet ediyoruz. ÖSYM temsilcisi Başkan Yardımcısı geldi, 'bunu düzeltin' diye öneride bulunduk, önerimiz üzerine onlar ÖSYM Başkanı ile görüştüler. Mesele çok basitti. Çünkü burada ÖSYM'nin de bir kaybı yok, hatta kazancı var. Onlar hemen istişare yapıp, toplantı devam ederken düzelttiklerini söylediler, bunu duyurdular, dediler ki 'parasını yatıramamış olanlara ek süre tanıyoruz'. Bu da bizi memnun etti tabii" diye konuştu.

'KARARLARIMIZA YÜZDE 75 ORANINDA UYULUYOR'

Malkoç, KDK'nın kurumlara gönderdiği tavsiye kararlarına yüzde 75 oranında uyulduğunu vurgulayarak, "Bazı kurumlar değişik saiklerle; ama bunların sayısı sınırlı, bir makama oturan arkadaş, 'benim kafam akıldan çatlıyor, sen bana akıl öğretiyorsun' tarzında hareket ediyor. Onları da ikaz ediyoruz, KDK Türkiye'de hukuka uyma konusunda rehber kurumlardan biri; uymazsa kamuoyuna şikayet ediyoruz onu. Bunun önemi şu; hani Anadolu'da 'arkasına teneke bağlamak' derler ya, yani bir bürokrat bir yönetici hukuka uymadı diye lanse edilince o pek tahammül edilecek bir şey değil. Daha olmadı yine ısrar ederse TBMM'ye çağırıyoruz. ve parlamenterler gerekeni yapıyorlar" dedi.

'SINAV HEYECANINI AŞMALARI GEREKİR'

14 Haziran'da MSÜ sınavına ve 27 Haziran'da YKS'ye girecek genç adaylara da tavsiyelerde bulunan Malkoç, "Öncelikle iyi hazırlık yapmalarını ve morallerini yüksek tutmalarını öneriyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hakikaten hem çalışkanlar, hem zekiler, sadece sınav heyecanını aşmaları gerekir. Zorlukla karşılaştılar mı yöneticilerle temas kurmaktan çekinmesinler. Olumlu cevap alamazlarsa mutlaka bizi arasınlar, telefonla arayabilirler, daha olmadı telefonla aramazlarsa elektronik ortamda dertlerini şikayetlerini bize anlatsınlar biz yardımcı olalım" mesajını verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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