Kdk'dan, 'Yapılandırma Taleplerine Ret' İncelemesi

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı borcu yapılandırma talepleri bankalar tarafından çeşitli nedenlerle reddedilen kişilerin başvuruları üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bir süre önce kredi kartı borcu ve tüketici kredisi borçlarını ödeyemeyenler için düşük faizle bankaların yeniden yapılandırma yapacağı açıklandı. Açıklamanın ardından bankalara başvuran çok sayıda kişi, taleplerinin reddedildiğini ileri sürerek Kuma Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'den başvuran bir kişi, kredi kartı birleştirme kredisine ilişkin başvuru yapmak için banka şubesine gittiğini ve 32 bin liralık borç için sadece 12 ay taksitli seçenek sunulduğunu belirtti. Yapılan açıklamalarda, 24- 60 ay vadeli kredilerin mevcut olduğunu banka görevlisine aktaran başvurucu, maaşının 2 bin 900 lira olması sebebiyle kendisine kredi verilmediğini söyledi. İşinden izin alarak bankaya gittiğini, zaman harcadığını; ancak krediyi alamayarak hayal kırıklığına uğradığını anlatan başvurucu, Ombudsmanın vatandaşın kredi alma hakkını savunmasını talep etti.

Bursa'dan başvuran bir kişi ise şikayetinde, asgari ücretle çalıştığını ve emekliliğine 16 ay kaldığını ifade etti. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlandığını söyleyen başvurucu, 10 bin liralık kredi karşılığında 250 liralık taksitleri ödeyemeyeceği söylenerek kredi başvurusunun reddedildiğini söyledi. Başvurucu vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurum ve kişilerle görüşerek gereğini yapmasını talep etti.

Açıklamada, şikayetler doğrultusunda kredi kartı borç yapılandırması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. - Ankara

Kaynak: DHA