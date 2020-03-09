KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"
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Şeref Malkoç, Avrupa, Güncel

KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

09.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
KDK'dan

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

KDK'dan 'Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"

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