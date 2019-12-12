KDK'dan evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline iptal kararı

12.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:45

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın abone yapılmadan alınan evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin iptali talebini haklı bularak, belediyeden hukuksuz işlemleri iptal etmesini istedi.

Tekirdağ'da yaşayan bir iş yeri sahibi, Malkara Belediyesi tarafından evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin mevzuatta belirtilen şekilde abone yapılmadan ücret tahakkuk edildiğini belirterek, konuyu KDK'ya taşıdı. Şikayetçi, başvurusunda bu bedelin hangi mevzuata göre düzenlendiğinin belli olmadığını, kendisi gibi iş yeri sahibi vatandaşların mağdur duruma düşürüldüğünü iddia ederek, adına tahakkuk ettirilen bedelin iptal edilmesini talep etti. Başvuru üzerine KDK'nın Malkara Belediye Başkanlığından istediği bilgi ve belge talebine karşılık gönderilen yazıda, başvuru sahibinin üç veya daha az çalışana sahip bir iş yeri sahibi olduğu, evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti için şikayetçiyle abonelik sözleşmesi yapılmadığı, belediye tarafından 2018 yılında hazırlanan kılavuza koyulmuş bir hükümle abonelik yapmadan doğrudan iş yeri sahiplerinden şikayet konusu edilen bedeli talep ettikleri bildirildi. Evsel katı atık bedelinin de kamu alacağı olduğundan bahisle ödeme emri düzenlendiği, belediyenin iş yeri sahiplerinden bu bedelin su gibi diğer aboneliklerden tamamen farklı olarak tahsil edilmeye başlandığı ve uygulamanın 2018 yılındaki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararına müteakip yapılmaya başlandığı ifade edildi.

KDK, yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde başvuran hakkında mevzuatta belirtilen evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti abonelik sözleşmesi kurulmadan işlem tesis edildiği, dolayısıyla belediye tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygun olmadığı tespit edilerek, belediyeden hukuksuz işlemleri iptal etmesi istendi. Verilen tavsiye kararında söz konusu abonelik alacağının amme alacağı olarak değerlendirilip ödeme emriyle takip edilmesinin de mevcut mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda hukuka aykırı olduğu belirtilerek, şikayetçi hakkında tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA