KDK'dan emniyete: "Otoparka çekilen araçlar için kanıt sunmalısın"
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KDK'dan emniyete: "Otoparka çekilen araçlar için kanıt sunmalısın"

27.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:40
KDK'dan emniyete:

Kamu Denetçiliği Kurumu, park ihlali ve delilsiz araç çekilmesine ilişkin verdiği kararda emniyetin çekilen araçlar için kanıt sunması gerektiğini belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, park ihlali ve delilsiz araç çekilmesine ilişkin verdiği kararda emniyetin çekilen araçlar için kanıt sunması gerektiğini belirtti.

İstanbul'dan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran bir vatandaş, aracının herhangi bir park yasağı bulunan yerde olmamasına rağmen yediemin otoparkına çekildiğini ifade etti. Vatandaş, Ombudsmana yaptığı başvuruda aracını hem çekici hem de park ücreti ödeyerek geri aldığını, kendisine bir park cezası gelmediğinin de beyanına kanıt oluşturduğunu söyleyerek ödediği çekici ve park ücretinin idare tarafından iadesini talep etti. Vatandaşın başvurusu üzerine KDK, idareden konuyla ilgili bilgi ve dokümanları talep etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda söz konusu aracın trafik akışını etkilediği için çekildiği ve işlemin trafik kanununa istinaden gerçekleştirildiği ifade edildi.

İdareden gelen bilgi ve belgelerle başvurucunun KDK'ya sunduğu kanıtların yanında kanun ve mevzuatı da inceleyen KDK, verdiği tavsiye kararında vatandaşı haklı buldu. Kararda, emniyet müdürlüğünün vatandaşın hatalı park ettiğine dair sadece beyanda bulunduğu, park ihlaline dair fotoğraf yahut idari para cezası tutanağı sunmadığının altı çizildi. Delilsiz şekilde aracın çekilmesinin "Park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi" konulu genelgenin hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiği kararda, çekici ve otopark masraflarının yasal faiziyle birlikte başvurana iade edilmesine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Kaplan

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