Kdk'dan Açıklama

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), bir haber sitesinde yayılanan "Rusya'dan Türkiye'ye zorunlu din dersi uyarısı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



KDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyetin, 4-6 Temmuz'da Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova'nın davetlisi olarak bu ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı.



Ziyarette kurumlar arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın amacının Türkiye ile Rusya halkları arasındaki dostluğu, güveni ve karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmeye katkıda bulunmak olduğu kaydedildi.



Anlaşmanın, iki ülke vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin ihlaliyle ilgili tarafların birbirlerini bilgilendirmelerine yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, tarafların, yetkileri dahilinde, Rusya Federasyonu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Rusya Federasyonu vatandaşlarının şikayetlerini kabul edeceği ve bunların çözüme kavuşturulacağı belirtildi.



Ziyarette Malkoç'un kurumla ilgili brifing verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Başdenetçi Malkoç iki önemli konuyu ön plana çıkarmıştır. Bunlardan birincisi Türkiye'nin BM kayıtlarına göre dünyada en fazla kayıtlı mülteciyi barındıran ülke olduğudur. Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaşlardan ve terör olaylarından kaçan 4 milyona yakın mülteciyi en iyi şekilde barındırmaktadır. Başdenetçi Malkoç ikinci olarak Rus heyetin dikkatini Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine ve 15 Temmuz hain darbe girişimine çekmiştir. Malkoç, Türkiye'nin 40 yıldır eli kanlı terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ettiğini belirtmiştir. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk milletinin cesaretiyle bertaraf edildiğini ifade etmiştir."



"Kurumları yıpratma çabasında"



Açıklamada, bu çerçevede yapılan görüşmede Rus heyetince, "Türkiye'de vefat eden Rus vatandaşlarının ölüm raporlarının geç geldiğinin, bunun miras gibi konularda sıkıntı yaşanmasına neden olduğunun" belirtildiği, Türk-Rus vatandaşlarının evliliklerinden olan çocukların durumunun gündeme getirildiği ifade edildi.



Heyetin, din dersleri için vaftiz belgesi zorunluluğu konusunda yardım talep ettiği, sınır kapılarında isim benzerliğinden kaynaklanan sorunlara dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, bu konularda mutabakat zaptına uygun şekilde yardım talep edildiği bildirildi.



Malkoç'un ziyarette yaptığı konuşmada, "sorunların mevzuata uygun incelenmesi için Türkiye'de sorun yaşayan Rusların KDK'ya bizzat başvuru yapmaları gerektiğini ve Rusça da başvuru aldıklarını" söylediği belirtilen açıklamada, "Heyetimiz görüşmede ayrıca Rusya'da yaşayan Türk vatandaşların ve özellikle iş adamlarımızın yaşadıkları sorunlara dikkati çekmiştir. Bu sorunlara çözüm bulunmasını rica etmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Ziyaretle ilgili bir internet sitesinde yer alan haberde "Rus ombudsman, Türk-Rus çocukları için zorunlu din dersinden muafiyet formülü önerdi." şeklinde ifadelerin yer aldığına, haberin hiçbir yerinde "uyarı" ibaresinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, bu haberi kaynak gösteren bir başka internet sitesinin ise "Rusya'dan Türkiye'ye zorunlu din dersi uyarısı" başlığını maksatlı kullandığı belirtildi.



Haber sitesinin "uyarı" kelimesini kullanarak iki ülkenin ilişkilerinin bozulması ve kurumları yıpratma çabasına girdiği ifade edilen açıklamada, bu anlayışın gazetecilik ilkeleri ve basın ahlakıyla bağdaşmadığı kaydedildi.