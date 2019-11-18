KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

18.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:38

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Asya Ombudsmanlar Birliği 16. Genel Kurul Toplantısı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de yapıldı.

Toplantıda, aralarında Japonya, Çin, İran, Rusya, Endonezya ve Malezya'nın da bulunduğu 22 ülkeden 38 üyesi bulunan Asya Ombudsmanlar Birliğinin başkanlığına Pakistan seçildi.

Yapılan oylamada, Türkiye, Çin, Japonya, Endonezya ve Kore, yönetim kurulu üyeliklerine getirildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine, dünyanın buluşma noktasının İstanbul olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan, 4 kıtadan ombudsmanları İstanbul'da topladıklarını ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"60 ülkeden ombudsman, insan hakları savunucuları ve akademisyenler katıldılar. Çok güzel bir program oldu. Programımızın resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bugün öğleden sonra Asya Ombudsmanlar Birliğinin kongresi vardı. Bu kongreye Türkiye olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve Türkiye de yönetim kuruluna dahil oldu."

Ombudsmanlık kurumlarının aynı zamanda idareyi denetlediğini ve bunun yanı sıra insan haklarıyla ilgili görevlerini yaptığını hatırlatan Malkoç, dünyada birçok zulmün, haksızlığın, yanlışlığın ve insan hakları ihlalinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olması, özellikle ülkemizin 21. yüzyılda büyük dram olan Suriye savaşında, oradaki mağdurlara, mazlumlara, muhtaçlara verdiği destek açısından son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran ile yaptığı görüşmelerle Suriye konusunda hakemlik yürütmektedir. Bugün toplantıda bunu ifade etti. Bu açıdan Türkiye bütün platformlarda daha aktif durumdadır. Yarın İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliğinin kongresi olacak, orada da aynı etkinliğimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA