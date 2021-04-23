KDK 3 yıldır açıklanmayan mülakat sonuçlarının açıklanmasını sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2018 yılının nisan ayında yapılan ve 3 yıldır açıklanmayan iş müfettişliği mülakat sınav sonuçları, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimleri sonucu açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2018 yılının nisan ayında yapılan ve 3 yıldır açıklanmayan iş müfettişliği mülakat sınav sonuçları, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimleri sonucu açıklandı.

KDK'ya birçok başvuruda bulunan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2018 yılının nisan ayında gerçekleştirilen iş müfettişliği mülakat sınav sonuçlarının aradan uzun zaman geçmesine rağmen açıklanmadığını bildirdi. Başvurucular, bu durumun gelecekle ilgili plan yapılmasına, aile birliği kurulmasına ve yerleşim yeri seçilmesi gibi hususlarda engel olması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, mülakat sınavının sonuçlarının açıklanması ve adayların hak kaybının sonlandırılmasını Kamu Denetçiliği Kurumundan talep etti. Başvurular üzerine harekete geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile görüşmeler gerçekleştirerek iyi yönetim ilkeleri ile hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde başvuruyu inceleyerek, mağduriyetin giderilmesini ilgili bakanlıktan istedi. KDK'nın girişimleri sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adayların Bakanlığın web sayfasında ilan edildiğini KDK'ya bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı