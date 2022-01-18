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KDC'nin, Doğu Afrika Topluluğuyla görüşmeleri başladı

KDC'nin, Doğu Afrika Topluluğuyla görüşmeleri başladı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Doğu Afrika Topluluğuna (EAC) üyelik görüşmeleri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Doğu Afrika Topluluğuna (EAC) üyelik görüşmeleri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başladı.

EAC Bakanlar Konseyi Başkanı ve Kenya Kabine Sekreteri Adan Muhammed'in başkanlığında düzenlenen KDC'nin üyelik görüşmelerine, siyasi liderler ile ticaret ve yatırım alanlarından sektör temsilcileri katıldı.

Muhammed, basına yaptığı açıklamada, görüşmelerin KDC'nin üyeliği için önemli bir aşamayı oluşturduğunu ve KDC'nin bölge ülkeleri için kazançlı bir pazar olduğunu söyledi.

Bölge ülkelerinin ekonomik olarak kalkınmasını ve iş birliğini hedefleyen EAC'ye üye ülkeler arasında Kenya, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Uganda ve Güney Sudan bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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