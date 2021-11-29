KDC isyancılarla mücadele için Uganda ordusunun ülkeye girmesini onayladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KDC isyancılarla mücadele için Uganda ordusunun ülkeye girmesini onayladı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
KDC isyancılarla mücadele için Uganda ordusunun ülkeye girmesini onayladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Uganda ordusunun, uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu eyaletine girmesine izin verdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Uganda ordusunun, uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu eyaletine girmesine izin verdi.

Ulusal basındaki Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberler e göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebini kabul etmesi doğrultusunda ülkeye girişi onaylanan Uganda ordusu, KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile beraber hareket edecek.

Uganda ordusu, başta Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup olmak üzere Kuzey-Kivu eyaletindeki isyancı gruplarla mücadeleye katkı sunacak.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title