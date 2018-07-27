Kdc'den Fransa ve Belçika Vatandaşlarına Vize Sınırlaması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Fransa ve Belçika vatandaşlarına vize sınırlaması getirdiği bildirildi.

Jeune Afrika'nın haberine göre, KDC yönetimi, başkent Kinsaşa'daki Schengen Evi'nin kapatılmasının ardından vatandaşlarına sadece "insani ve sağlık durumu" vizesi vermeye başlayan Fransa ve Belçika'ya karşı mütekabiliyet esasına göre hareket etme kararı aldı.

Yurt dışındaki Kongolulardan Sorumlu Bakan Emmanuel Ilunga, Fransa ve Belçika vatandaşlarına sadece "insani ve sağlık durumu vizesi" verilmesi talimatının Salı günü itibarıyla yazılı olarak Kongo'nun tüm diplomatik misyonlarına gönderildiğini belirtti.

Ilunga, Kinsaşa'nın bu kararı ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne dayanarak aldığını ifade etti.

Belçika ve KDC arasındaki ilişkiler, Brüksel'in Kinşasa yönetiminin ülkedeki protestolara sert şekilde müdahale etmesini kınaması ve de ülkede güvenilir seçimler yapılana kadar iki ülke arasındaki iş birliğini gözden geçireceğini bildirmesi üzerine gerilmişti.

Kongolu yetkililer, ocak ayı sonunda Belçika'nın Kinsaşa'da 17 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve Norveç adına idare ettiği "Schengen Evi" olarak bilinen konsolosluğu kapatmıştı.

Bu tarihten bu yana Kongolu görevliler, Schengen vizesi almakta zorlanıyor. AB diplomatları, KDC yönetiminin Schengen Evi'nin açılmasına müsaade etmesi durumunda vizelerin eskisi gibi verilebileceğini belirtiyor.