Kdc'de Yerliler Sınırı Koruyan Ugandalı Askerlere Saldırdı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yerlilerinin, komşu ülke Uganda'da sınırı koruyan askerlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yerlilerinin, komşu ülke Uganda'da sınırı koruyan askerlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Uganda Polisi'nden yapılan açıklamada KDC'li bir grubun Vurra Sınır Kapısını koruyan Ugandalı askerlere saldırdığı belirtildi.
Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Yetkililer, saldırı yerinde 3 silah bulunduğunu ve olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Bu arada Uganda hükümeti, askerlerinin sık sık saldırılara maruz kalması nedeniyle sivil halkın kamuflaj giymesini sene başında yasaklamıştı.
İki ülke arasında yıl başından beri göldeki enerji kaynakları nedeniyle sık sık çatışmalar yaşanıyor.