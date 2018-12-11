Kdc'de Ugandalı Ayrılıkçıların Saldırısında 27 Sivil Öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grupların hafta sonundan bu yana düzenlediği saldırılarda 27 sivilin öldüğü belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), ülkenin doğusundaki Beni bölgesinde hafta sonundan bu yana saldırılar düzenledi.

Ayrılıkçıların Oicha kentinde dün ve bugün düzenledikleri saldırılarda 10, hafta sonu düzenledikleri saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.

İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1990'lı yıllarda kurulan ADF'nin saldırılarında binden fazla insan yaşamını yitirdi.

KDC'nin doğusunda 1995'ten beri varlık gösteren ADF, KDC, Uganda ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.