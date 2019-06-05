KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 15 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni Vali Yardımcısı Bakwanamaha Modeste, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından Beni kentinde saldırı düzenlendiğini belirtti.

Modeste, "Üzülerek belirtmek isterim ki ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 13 sivil ve 2 asker hayatını kaybetti." dedi.

KDC ordusu, Kuzey Kivu eyaletinde nisan başından bu yana Ugandalı isyancılara yönelik operasyonlar düzenliyor. Son olarak 5 gün önce ordunun düzenlediği operasyonlarda 26 ADF üyesi öldürmüştü.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, ülkesinden sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde çok sayıda saldırı düzenledi.

KDC'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Kaynak: AA