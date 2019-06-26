KDC'de ordu 16 ayrılıkçıyı öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, ordunun, sivilleri hedef alan ayrılıkçılara yönelik operasyonunda, 16 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) militanları ülkenin doğusundaki Mbau-Kamango yolunda motosikletli 3 sivili öldürdü.

Ordunun Kuzey Kivu eyaleti sözcüsü General Mak Hazukay, olayın ardından ayrılıkçılara yönelik operasyon başlattıklarını belirtti.

Ayrıca Ituri eyaleti ordu sözcülüğü, eyalette faaliyet gösteren ve sivilleri katleden ADF unsurlarına yönelik 2 operasyonda 16 militanın öldürüldüğünü aktardı.

Diğer yandan, ülkenin doğusundaki Minembwe platosunda yerel topluluklar arasında çıkan çatışmalarda son 5 günde 4 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Ituri eyaletinde, bu ayın başından beri Hema ile Lendu kabileleri arasında çıkan çatışmalarda aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Olaylar nedeniyle binlerce kişi yerinden oldu.

Altın ve petrol açısından zengin Ituri eyaleti, 1999-2003 yılları arasında aynı kabileler arasında çatışmalara sahne olmuştu. İç savaşa dönüşen çatışmalarda 60 bine yakın insan ölmüş, Fransa komutasındaki barış gücü bölgeye müdahalede etmişti.

Kaynak: AA