Kdc'de Muhalefet Çatı Cumhurbaşkanı Adayını Belirledi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) muhalefet aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde aday göstereceği ismi belirledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde müzakereler yürüten KDC muhalefet partileri, ünlü bir iş adamı ve tecrübeli bir milletvekili olan Martin Fayulu'yu çatı aday gösterme kararı aldı.

Fayulu, 23 Aralık'ta düzenlenecek seçimde, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ve iktidar koalisyonunun adayı, eski içişleri bakanlarından Emmanuel Ramazani Shadary'e karşı yarışacak.

İktidar koalisyonu, ağustos ayında Kabila'nın seçimlerde aday olmayacağını, Shadary'i aday göstereceklerini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Kabila'nın bazı yakınları gibi insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Shadary'e yaptırım uygulamıştı.

Anayasaya göre 3 dönem aday olması yasak olan Kabila'nın adaylığına ABD, Avrupa Birliği de karşı çıkıyordu.

KDC'de 2016 yılı sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi düzenlenmesi bekleniyordu ancak seçimler, güvenlik ve mali sorunlar ileri sürülerek ertelenmişti.

Muhalefet, Kabila'yı seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.