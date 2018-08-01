Kdc'de Ebola Yeniden Baş Gösterdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının yeniden baş gösterdiği ifade edildi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Temmuz'da sona erdiği belirtilen Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinde yeniden görüldüğü belirtildi.

Kuzey Kivu Eyalet Sağlık Müdürlüğü, 28 Temmuz'da Sağlık Bakanlığına eyaletteki Beni bölgesinde 20'si ölü 26 hemorajik (kanamalı) ateş vakası tespit edildiğini bildirdi.

Tedavisi süren 6 hastadan alınan örnekler Ulusal Biomedikal Araştırma Enstitüsü tarafından incelendi. Vakalardan 4'ünün Ebola olduğu belirlendi.

Virüsün nasıl yayıldığı belirlenmeye çalışılıyor.

Bir önceki salgının Ekvator eyaletinde görüldüğü, iki eyalet arasındaki uzaklığın 2 bin 500 kilometreden fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, henüz iki salgın arasında bir bağlantı tespit edilemediği belirtildi.

Resmi verilere göre, KDC'de 24 Temmuz'da sona erdiği açıklanan son Ebola salgınında 54 vaka rapor edildi. Ebola virüsü taşıdığı kesinleşen 38 kişiden 17'si yaşamını yitirirken, 21'i iyileşti. Salgın süresince 17'si kesin vaka, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümün Ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.