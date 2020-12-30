KÇÖ uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayında ne zaman yatacak?
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KÇÖ uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayında ne zaman yatacak?

30.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:06
KÇÖ uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayında ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüs sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulama konmuştu. Cumhurbaşkanı kararı ile Eylül'de bir ay uzatılma kararı alınmıştı. Peki, KÇÖ ne zaman yatacak, Kısa Çalışma ödeneği ne kadar uzaltıldı? KÇÖ uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayında ne zaman yatacak?

İşten çıkarma yasağı 30 Aralık tarihinde uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların artması sonucu alınan kararla, işverenlerin, işçilerini işten çıkarmaları yasaklanmış ve işten çıkarana da çeşitli cezalar getirilmişti. Bu kapsamda Kısa Çalışm Ödeneği hakkında detaylar da merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KÇÖ UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. İki uygulama da daha önceden 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış,17 Ocak tarihine ertelenmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ OCAK AYINDA NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yapmıştı.

Ocak ayı ödemelerinin ises 2021 4 Ocak itibariyle yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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