KÇÖ ne zaman bitiyor? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Son günlerde çok merak edilen konulardan biri de koronavirüs pandemisinin etkilerini ekonomik anlamda azaltmak için uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) akıbeti oldu. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Şubat ve Mart ayı detayları...

KÇÖ ne zaman bitiyor? KÇÖ olarak da bilinen Kısa Çalışma Ödeneği, nisan ayından bu yana iş hayatı içinde yer alan kişilerce yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süresi hakkında önemli bir açıklama yaptığı KÇÖ'nin ne zaman biteceği araştırılıyor. İşte, konuya dair en son gelişmeler...

KÇÖ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.