KCETAŞ'ın personel alım sınavı Kayseri Üniversitesinde yapıldı
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KCETAŞ'ın personel alım sınavı Kayseri Üniversitesinde yapıldı

11.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
KCETAŞ'ın personel alım sınavı Kayseri Üniversitesinde yapıldı

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) tarafından, KCETAŞ'a personel alım sınavı yapıldı.

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) tarafından, KCETAŞ'a personel alım sınavı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesinin 15 Temmuz yerleşkesinde 2 bina ve 29 salonda yapılan yazılı sınava 419 aday katıldı.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun yapılan sınav 75 dakika sürdü.

Adaylar KCETAŞ'a elektrik teknikeri ve elektrik teknisyeni olabilmek için ter döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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