KBÜ'ye Irak'ta yoğun ilgi

09.09.2019 17:33

Karabük Üniversitesi, Irak'ın Erbil şehrinde düzenlenen "Uluslararası Erbil Eğitim Fuarı"na katıldı.



Karabük Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Safranbolu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakçı'nın temsil ettiği fuara ilgi yoğun oldu. Dört gün süren fuarda Karabük Üniversitesi standını ziyaret eden Iraklı öğrencilere uluslararasılaşma yolunda ciddi mesafeler kaydeden ve 90'a yakın ülkeden 6 bin 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.



Fuar sırasında yapılan görüşmelerde 2020 yılının Mart ayında, Kerkük Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi ortaklığında "Osmanlı'nın Irak'taki İzleri" konulu sempozyum yapılması kararlaştırıldı.



Fuar sonrası Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye'yi ziyaret eden Karabük Üniversitesi heyeti, burada iki üniversite arasındaki akademik ilişkileri geliştirme adına görüşmelerde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA