KBÜ, TEKNOFEST 2020'de 6. sırada Karabük Üniversitesi (KBÜ), TÜBİTAK'ın eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020'ye katılımcı öğrenci sayısında 6. sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TÜBİTAK'ın eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020'ye katılımcı öğrenci sayısında 6. sırada yer aldı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Teknofest 2020'ye 175 farklı üniversiteden 11 bin 898 üniversite öğrencisinin başvuru yaptığı belirtildi.

Açıklamada, KBÜ'nün 310 öğrenci ile katılım sağlayacak üniversiteler arasında 6. sırada yer aldığı kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, öğrencilerine başarılar diledi.

Kaynak: AA