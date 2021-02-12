KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'tan ziyaret
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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'tan ziyaret

12.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:42
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'tan ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ceran'ı ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ceran'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanlarının görüşüldüğü belirtildi.

Ziyarete, KBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Melih Sunay, Lisansüstü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Solmaz, KBÜ Deneysel Tıp Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Turan, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Küçükkara, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Başak, Tıbbı Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Cesur Günay ve veteriner Fatih Özden'in katıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KBÜ bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Deneysel Tıp Uygulama Merkezi (DETUM) ile ilgili Medipol Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi (MEDİTAM) ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi'nde (REMER) bir dizi incelemelerde bulunan heyet, deney ve araştırmaların yapıldığı bölümü inceledikten sonra devam etmekte olan projelerle ilgili bilgi alarak, kolaborasyon imkanlarını değerlendirdi. Deney hayvanlarının barındırma alanları ve üretim alanları da heyet tarafından ziyaret edilerek, her iki üniversite için ortak yapılabilecek çalışmaların temelleri atıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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