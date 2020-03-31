KBÜ Rektörü Polat, bir aylık maaşını bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında, "7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na siyaset ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda kamu yöneticisinden de yoğun destek geldi.

Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra KBÜ Rektörü Polat da sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de destek veriyor ve bir aylık maaşımla katılıyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA