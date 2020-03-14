KBÜ Rektörlüğü: "Yabancı öğrenci ve akademisyenlerin hastalığı taşıma ihtimali bulunmuyor" Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin Türk öğrenci ve akademisyenlerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır" denildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin Türk öğrenci ve akademisyenlerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır" denildi.



KBÜ tarafından ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve 123'ten fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle bazı tedbirler alındı. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Erkay Nacar tarafından senato üyelerine korona virüs hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının ardından KBÜ'den korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin basın açıklaması yayımlandı.



KBÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin, korona virüs tehdidi ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli tedbirleri aldığı, çalışanlarını ve öğrencilerini korona virüs tehlikesinden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirdiği belirtildi.



Bu konuda sahadaki faaliyetlerini dikkatle yerine getirmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığının 'Korona virüsü Koruma ve Kontrol Önlemleri' adı altında göndermiş olduğu yazı ve ekinde yer alan afişler tüm birimlere gönderilerek, personele ve öğrencilere duyurusunun yapılması sağlanmıştır. Üniversitemiz temizlik personellerine tüm birimlerin temizliği ve korona virüs ile ilgili tedbirlerin alınması yönünde gerekli bildirimler yapılmıştır. Üniversite bünyesindeki tüm lavabolarda kişisel temizlik malzemeleri başta olmak üzere genel temizlik malzemelerinin eksiksiz bulundurulması sağlanmıştır. Yerleşkelerdeki kapalı alanlar, sık kullanılan ortak yaşam alanları, kurum araçları ve otobüs durakları devamlı olarak ilaçlanmaktadır. Bütün bina giriş kapılarında el dezenfektan uygulaması yapılmaktadır. Bütün binalardaki ilan panolarına ve öğrencilerimizin ve tüm mensuplarımızın görebileceği yerlere Sağlık Bakanlığının hazırladığı bilgilendirme afişleri asılmıştır. Sağlık Bakanlığının korona virüsüne karşı tanıtıcı ve koruyucu önlemlerinin yer aldığı bilgilendirmeler ve linkler, üniversite web sayfasında açılır pencere (pop-up) biçiminde paylaşılmıştır."



Yabancı öğrenci ve akademisyen hassasiyeti



Üniversite bünyesindeki toplu organizasyonların iptal edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurt dışına yapacakları seyahatleri iptal edilmiştir. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin Türk öğrenci ve akademisyenlerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır. Buna göre hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, uluslararası öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline getirilmemesi büyük önem arz etmektedir. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerimizin yurt dışına çıkmamaları konusunda uyarılar yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Korona virüs ile ilgili kamuoyunda paniğe yol açabilecek sosyal medyada asılsız haber yapılmaması, paylaşılmaması ve yapanlarla ilgili yaptırımlar hakkında öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir. İlimizde şimdiye kadar herhangi bir korona virüsü vak'ası görülmemiş olup, bu tedbirler tamamen virüsten korunma amacıyla alınmış ve alınmaktadır. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, konuyu çok yakından takip etmekte, gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının ve öğrencilerinin sağlığını korumak için tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmaktadır." - KARABÜK

Kaynak: İHA