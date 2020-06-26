KBÜ'nün uluslararası bilimsel dergisi JESTECH'in CiteScore değeri 9,5'a yükseldi Karabük Üniversitesinin (KBÜ), uluslararası hakemli dergisi JESTECH'in, dergide yayımlanan makalelerin bilime yaygın etkisinin ölçütü olan CiteScore değeri son bir yılda 4,85'ten 9,5'a çıktığı bildirildi.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ), uluslararası hakemli dergisi JESTECH'in, dergide yayımlanan makalelerin bilime yaygın etkisinin ölçütü olan CiteScore değeri son bir yılda 4,85'ten 9,5'a çıktığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 Kasım ayında, uluslararası indeksleme servislerinden Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) tarafından taranma hakkı elde eden JESTECH'in, dergide yayımlanan makalelerin yıl içinde aldığı ortalama atıf sayısını yansıtan CiteScore değerinde de yükselişe girdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilimsel dergilerin aldığı atıf sayılarında bilim dünyasının en bilinir metriklerinin başında gelen Impact Factor (IF) değerine bu yıl içinde kavuşması beklenen JESTECH, Elsevier tarafından Impact Factor'e alternatif olarak tanımlanan CiteScore değerinde geçen yılki 4,85'lik skorunu ciddi anlamda geliştirdi. Derginin yayımcısı Elsevier, CiteScore değerini bu yıl için 9,5 olarak güncelledi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen JESTECH'in baş editörü Doç. Dr. İlker Türker, CiteScore değerinin son üç yıl içinde dergide yayımlanan makalelerin aldığı tüm atıf sayısının, bu makalelerin sayısına bölünmesi ile elde edildiğini kaydetti.

Bu yıl içinde JESTECH için ilk defa tanımlanacak olan Impact Factor değerinin ise 5 yıllık atıf performansını baz aldığını vurgulayan Türker, "Bu iki metriğin birbirine yakın değerlerde olması bekleniyor. Bilimsel camiada yeni dergilerin iyi olarak kabul ettiği etki değerlerinin çok üzerinde gelen bu metriğin Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'ın kesintisiz destekleriyle devam eden 'Open Access' yayın prensibinin ve bilimsel etik değerlerine sımsıkı bağlı editör ekibinin çalışmalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Rektör Polat da JESTECH dergisinin başarısından dolayı Türker nezdinde tüm yayın ekibini ve derginin onursal editörü Prof. Dr. Mehmet Akbaba'yı tebrik etti.

Kaynak: AA