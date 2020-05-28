KBÜ'nün kuruluşunun 13. yılı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ'nün 13. kuruluş yıl dönümü dolayısı mesaj yayımladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ'nün 13. kuruluş yıl dönümü dolayısı mesaj yayımladı.

Rektör Polat, mesajında, 13 yıl önce kurulan KBÜ'nün, genç bir üniversite olmanın verdiği enerji ile ortaya koyduğu başarılar sayesinde Türkiye'de adından sıkça söz ettiren ve daha fazla tercih edilen bir üniversite haline geldiğini belirtti.

Donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin üniversitenin temel gayesi olduğunu bildiren Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya üniversitesi olma yolunda, eğitimde kalite odaklı hareket eden ve bu yönde çalışmalar yapan Karabük Üniversitesi, dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alarak bu çalışmalarının karşılığını almıştır. Karabük Üniversitesi ülkemizde bu sıralamaya giren İstanbul ve Ankara dışındaki tek anadolu üniversitesidir.

Karabük Üniversitesi yine THE tarafından yapılan sıralamada mühendislik ve teknoloji alanında da dünyada ilk 1000'e girmeyi başarmıştır. THE tarafından yapılan 'Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralamasında' ise dünyada ilk 301-350 arasında, etki sıralaması içerisinde yer alan 'Kaliteli Eğitim' kategorisinde de dünya sıralamasında 100-200 bandında, ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 5. sırada yer almıştır. Karabük Üniversitesini, bu başarıların üstüne yenilerini ekleyerek üst sıralara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Polat, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü de kutladı.

Kaynak: AA