KBÜ'nün 16 projesine TÜBİTAK desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KBÜ'nün 16 projesine TÜBİTAK desteği

KBÜ'nün 16 projesine TÜBİTAK desteği
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 16 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre...

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 16 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre destek almaya hak kazandı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülen destekleme programına ülke genelinde 156 üniversitenin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Karabük Üniversitesi en çok başvuru yapan ilk 20 üniversite arasından yer alırken 16 proje destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan projelerin 8'i Mühendislik Fakültesi, 4'ü Orman Fakültesi, 2'si Edebiyat Fakültesi, 1'i Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 1'i Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı." ifadesi kullanıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da projeleri kabul gören öğrencileri ve destekleyen danışman öğretim üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Son dakika haber: Bahçeli: 'Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye'nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir.'
Son dakika haber: Bahçeli: "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye'nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir."
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar'ın yapacağı çalışmaların...
Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar'ın yapacağı çalışmaların...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Muslera Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KBÜ'nün 16 projesine TÜBİTAK desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:12:51. #1.14#

title