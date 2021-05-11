KBÜ'nün 16 projesine TÜBİTAK desteği

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 16 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre...

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 16 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2 bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre destek almaya hak kazandı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülen destekleme programına ülke genelinde 156 üniversitenin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Karabük Üniversitesi en çok başvuru yapan ilk 20 üniversite arasından yer alırken 16 proje destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan projelerin 8'i Mühendislik Fakültesi, 4'ü Orman Fakültesi, 2'si Edebiyat Fakültesi, 1'i Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 1'i Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı." ifadesi kullanıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da projeleri kabul gören öğrencileri ve destekleyen danışman öğretim üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler