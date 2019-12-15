KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi
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KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerine "Proje Akademisi" programı kapsamında uygulamalı proje döngüsü eğitimi verildi.

15.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:10
KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi

Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerine "Proje Akademisi" programı kapsamında uygulamalı proje döngüsü eğitimi verildi.

KBÜ ve Kalkınma Ajansı (BAKKA) ortaklığında KBÜ Enstitüsü'nde gerçekleştirilen eğitimler beş gün sürdü.

Eğitimde öğrencilere proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.

Eğitim programının sonunda proje akademisini başarıyla tamamlayan öğrencilere Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Hasan Gökkaya tarafından katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA
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