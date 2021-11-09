KBÜ'lü 7 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinden (KBÜ) 7 akademisyenin, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ABD'deki Stanford Üniversitesinin dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerine dayalı olarak 19 Ekim 2021'de yayınlanan ve 2020 yılı boyunca alınan atıf sayısına göre ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"nın listelendiği belirtildi.

Kariyer boyu etki sıralamasına ek olarak yıllık etki listesinin de duyurulduğu aktarılan açıklamada, KBÜ'deki 7 öğretim üyesinin bu listede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, listeye giren öğretim üyeleri, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Doç. Dr. Samet Uslu, Doç. Dr. Kubilay Tekin, Doç. Dr. Okan Ünal ve Doç. Dr. Muhammet Emre Turan'dan oluştu.

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