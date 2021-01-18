KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor

18.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:22
KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Rektör Polat, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük özveri ve fedakarlıkla hizmet eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin fiziksel alanının bir araştırma hastanesi olarak yeterli olmadığını belirten Polat, var olan şartlarda en iyi hizmetin sunulduğunu anlattı.

Polat, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her türlü tahlil ve tetkikin yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli olan laboratuvarlar için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Uzun vadede hedefimiz Karabük'e morfoloji binasını kazandırmak olacaktır." dedi.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz da pek çok hastalıkta olduğu gibi viral enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda da laboratuvar sonuçlarının oldukça büyük bir önem kazandığını kaydetti.

Son yıllarda viroloji alanında gelişen testlerin kesin tanıya ulaşma süresini kısaltarak hastalığın tedavisinde etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, laboratuvarların geliştirilmesi için destek ve katkı veren Polat'a teşekkür etti.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elçin Kal Çakmaklıoğulları ise içinde bulunduğumuz salgın sürecinde viroloji laboratuvarının öneminin bir kez daha gündeme geldiğini ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tanısını koyabilecek alt yapıdaki laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Arda Turan Emre Taşdemir İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:45:46. #1.15#
title