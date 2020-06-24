KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında
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KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında

Karabük Üniversitesinin (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer aldığı bildirildi.

KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında
24.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:58

Karabük Üniversitesinin (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversitelerin eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE'nin, en iyi genç üniversiteler sıralamasını resmi internet sitesinden açıkladığı ifade edildi.

KBÜ'nün en iyi genç üniversiteler sıralamasında 251-300 bandında yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'den 23 üniversitenin girdiği sıralamada ise KBÜ'nün 8. sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "En iyi genç üniversiteler sıralamasında The Hong Kong University of Science and Technology birinci, Nanyang Technological University ikinci, Paris Sciences et Lettres ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'deki üniversiteler arasında en iyi genç üniversiteler sıralamasında Sabancı Üniversitesi birinci, Çankaya Üniversitesi ikinci, Koç Üniversitesi ise üçüncü oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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