KBÜ, devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi
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KBÜ, devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi

KBÜ, devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Spor

Karabük Üniversitesi, (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 1001-1200 bandında yer alırken, Türkiye sıralamasında ise devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi.

Karabük Üniversitesi, (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 1001-1200 bandında yer alırken, Türkiye sıralamasında ise devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan ve İngiltere'de yayınlanan Times Higher Education'ın (THE), 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, "Dünyanın 99 ülkesinden eğitim kurumlarının bulunduğu sıralamada üniversiteler; eğitim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası bakış açısı üzerinden değerlendirildi. Öğrenciler, akademisyenler, hükümetler ve endüstri uzmanları tarafından dünya çapında değerlendirmeye tabi tutulan bu 2022 tablosu, Kovid-19 pandemisinin küresel yüksek öğretim performansını nasıl değiştirmeye başladığını ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Bu yıl sırlamada 66 Türk üniversitesinin yer aldığı aktarılan açıklamada, KBÜ'nün Türkiye genel sıralamasında 17'nci olduğu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 10'a girdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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