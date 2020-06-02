KBÜ'den tüm öğrencilere bilgisayar ve internet desteği
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KBÜ'den tüm öğrencilere bilgisayar ve internet desteği

Karabük Üniversitesi (KBÜ), normalleşme sürecinde de Karabük'teki tüm üniversite öğrencilerine hızlı ve güvenli internet hizmetiyle kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını öğrencilere açıyor.

KBÜ'den tüm öğrencilere bilgisayar ve internet desteği
02.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:39

Karabük Üniversitesi (KBÜ), normalleşme sürecinde de Karabük'teki tüm üniversite öğrencilerine hızlı ve güvenli internet hizmetiyle kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını öğrencilere açıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim ve online sınav sistemleri yürüten Karabük Üniversitesi, internet erişimi ve dijital imkanları bulunmayan öğrenciler için Demir Çelik Kampüsü ve Safranbolu'da bulunan laboratuvarlarını kullanıma açıyor.

İnternet erişimi ve dijital imkanı bulunmayan öğrencilere yönelik Demir Çelik Kampüsü'nde bulunan Mühendislik Fakültesinde 1 bilgisayar laboratuvarı, Kamil Güleç Kütüphanesindeki bilgisayarlar ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde 1 bilgisayar laboratuvarı olmak üzere üniversitenin bilgisayar laboratuvarları 09.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında kullanıma açılarak öğrencilere teknolojik ve dijital destek sağlanacak.

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenlenen laboratuvarlar, kapalı zaman diliminde ise dezenfekte edilerek havalandırılacak.

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi ve diğer tüm Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler, öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesini beyan etmeleri halinde üniversitenin internet altyapısı ve dijital imkanlarından yararlanabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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