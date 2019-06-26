KBÜ'den kısa kısa

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmekte olan "Kurumsal Dış Değerlendirme" süreci kapsamında, Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Üyeleri, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Takım başkanlığını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Mustafa Güden'in yaptığı ekibin değerlendirici kurul üyeleri arasında Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Şakir Sakarya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Metehan Uzun, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Uzun ve Uşak Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gökçe yer aldı.

İlk olarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret eden Dış Değerlendirme Takımı, burada Rektör Polat'tan üniversite hakkında bilgiler aldı. Rektör Polat, incelemeler sonucunda elde edilen çıktıların önemine vurgu yaptı.

KBÜ Yönetimi ve Kalite Komisyonu ile de bir araya gelen takım, üniversitedeki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvence sistemi süreçlerine ilişkin bilgiler aldı.

Sonrasında takım üyeleri yaptıkları görüşmelerde sırasıyla, üniversitenin senato üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari birim yöneticileri, üniversite personeli ve öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu.

KBÜ hakkında "Kurumsal Geri Bildirim Raporu" hazırlanarak, YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

KBÜ'de "İş Sağlığı ve Güvenliği" konuşuldu

İl Milli Eğitim ile Sağlık İl müdürlükleri, KARDEMİR ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "Karabük İş Sağlığı ve Güvenliği" adlı panelde, insan sağlığının önemi ve iş güvenliğinin çalışanlara sunacağı sağlıklı ortam anlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki panelde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Koordinatörü Oktay Köse, İl Sağlık Müdürlüğü Karabük Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özdemir, İl Sağlık Müdürlüğü İş Güvenlik Uzmanı Ümit Topçuoğlu, Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kasım Yılmaz, KARDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Erdem Pınarönü konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA