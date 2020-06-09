KBÜ'den kan bağışına destek
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KBÜ'den kan bağışına destek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik, idari personeliyle işçiler Türk Kızılayı'na destek amacıyla kan bağışında bulundu.

KBÜ'den kan bağışına destek
09.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:35

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik, idari personeliyle işçiler Türk Kızılayı'na destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk bilinci ve Türk Kızılay'ına destek olma amacıyla KBÜ ve Türk Kızılayı Karabük Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası bugün başladı. Tıp Fakültesi fuaye alanında kurulan stantlarda üniversite personeli kan bağışına destek verdi. KBÜ personeli ve Kızılay çalışanları bağış sırasında maske takarak, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, "İki gün sürecek olan kan bağışında, sağlıklı durumda olup kan verebilecek tüm KBÜ personeli gerekli testlerin ardından kan bağışında bulunabilecek. Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu, duyarlılıklarından dolayı personele teşekkür ederek, tüm personeli kan bağışına davet etti. Mart ayından bu yana yaşanan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, kan stokları kritik seviyeye düşerek ciddi azalma yaşanıyor. Hayat kurtarma adına düzenli olarak kan ihtiyacı olan hastaların sıkıntı yaşamaması için kan bağışı büyük önem arz ediyor" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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