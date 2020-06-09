KBÜ'den kan bağışına destek Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik, idari personeli ve çalışanları, Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik, idari personeli ve çalışanları, Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışında bulundu.

KBÜ ile Türk Kızılay Karabük Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası bugün başladı.

Tıp fakültesi fuaye alanında kurulan stantlarda üniversite personeli kan bağışına destek verdi.

KBÜ personeli ve Kızılay çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bağış sırasında maske takarak, sosyal mesafe kuralına özen gösterdi.

İki gün sürecek kan kampanyada, sağlıklı durumda olup kan verebilecek tüm KBÜ personeli testlerin ardından kan bağışında bulunabilecek.

Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu, duyarlılıklarından dolayı personele teşekkür ederek, tüm personeli kan bağışına davet etti.

Kaynak: AA