Kbü'den Çıkacak, Tofaş'ta Üretilecek

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilge Demir otomotiv sektöründe çelik kullanımına yönelik hazırladığı "Çok Fazlı Çelik Üretimi İçin Proses, Ürün Geliştirme ve Korozyon Testi İçin Yeni Sistem Tasarımı" isimli projesiyle Metalik Fikirler Yarışması'nda üçüncülük elde etti.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demir otomotiv sektörünün geleceğini ilgilendiren önemli bir çalışmaya imza attı. Demir'in "Çok Fazlı Çelik Üretimi İçin Proses, Ürün Geliştirme ve Korozyon Testi İçin Yeni Sistem Tasarımı" isimli projesi Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteğiyle, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen ve 200'e yakın projenin yarıştığı Metalik Fikirler 2. Ar-Ge Proje Pazarı'nda ödüle layık görüldü.

Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği; metal sektörünün ihtiyaç duyduğu ham maddelerin özelliklerini ve çeşitliliğini artırarak ana ürün gruplarından mamul ürünlere inovasyon özelliği katan projeleri metal sanayisine kazandırmak ve sektörün yüksek katma değerli üretim yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Prof. Dr. Bilge Demir; çarpışma dayanımı, yolcu güvenliği ve yakıt tasarrufu sağlayacak projenin Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünde, Enstitü araştırmacıları ile hayata geçirilip TOFAŞ'da nihai ürün olarak üretilmesini planlıyor. Projesiyle ilgili bilgi veren Prof. Demir, TRIP olarak bilinen ileri dayanımlı çeliklerin üretilmesi için proses ve ürün geliştirmekte olduğunu belirterek ileri dayanımlı çeliklerin ülkemizde üretimini kendisine görev saydığını aktardı. Ödül aldığı proje ile ileri dayanımlı çelik konseptinden 4 tanesinin üretilebileceğini açıklayan Prof. Demir, özellikle de TRIP (Transformation Induced Plasticity) çeliklerinin öncelikli olarak üretilmesinin hedeflendiği belirtti.

Prof. Dr. Bilge Demir söz konusu proje ile otomotiv endüstrisinde tampon profili, kapı profili ve araç iskelet profili gibi kullanım oranı az olan çift fazlı çeliklerin, belirli işlemlerin ardından taşıtlarda ağırlık azaltmak amacıyla kullanımının arttırılması amacı taşıdığını da söyledi. Prof. Demir ayrıca, "Bu çalışma, bilimsel yöntemlere dayalı endüstriyel bir uygulamaya yönelik özellikle ülkemiz için yeni bir fikir ve teknoloji uyarlanabilecek gerçek üretim şartlarını öngören bir bilgi bütünlüğü sunmaktadır. Sadece ülkemiz açısından değil dünya TRIP ve ileri dayanımlı çelik literatürüne de önemli bir bilgi sunma iddiasındadır" dedi.

TOFAŞ ile ortak olarak ürün geliştirme çalışması yapılacak olmasının projenin özgünlüğünü arttırdığını savunan Prof. Dr. Bilge Demir, öncelikle yöntem kısmında ifade edilen yüksek çarpışma dayanımı yüksek olan B-pillar parçasının üretiminin yapılmasına karar verildiğini ve bu parçanın statik ve dinamik dayanım açısından geliştirmesinin amaçlandığını da sözlerine ekledi.

Ekonomik, teknolojik, geri dönüşüm kolaylığı ve tokluk bakımından fayda sağlayan çeliğin otomotivde daha yaygın kullanılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilge Demir, çeliğe alternatif olarak gösterilen magnezyum, alüminyum ve karbon gibi malzemelerin çeliğe oranla 7-20 kat arası daha fazla zehirli emisyona sebep olduğuna dikkat çekti. Mevcut taşıtların ağırlıklarının daha ince kesitli çelik saçlar kullanılarak azalacağını söyleyen Prof. Dr. Demir ayrıca bunun yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun azalması konusunda da önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - KARABÜK