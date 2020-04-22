KBÜ'de uzaktan eğitim ve çevrim içi sınavlar devam ediyor Yükseköğretimde "dijital dönüşüm" hedefleri doğrultusunda öncü role sahip olmak isteyen ve bu alanda önemli adımlar atan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KBUZEM) ile yıllardır edindiği tecrübe sayesinde uzaktan eğitime kesintisiz devam ediyor.

Yükseköğretimde "dijital dönüşüm" hedefleri doğrultusunda öncü role sahip olmak isteyen ve bu alanda önemli adımlar atan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KBUZEM) ile yıllardır edindiği tecrübe sayesinde uzaktan eğitime kesintisiz devam ediyor.

KBÜ'de, Bahar Yarıyılı Ara Sınavları da akademik takvimde daha önce planlandığı şekilde, 28 Mart tarihinden itibaren uzaktan çevrim içi olarak yapılıyor.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karabük Üniversitesinde 23 Mart tarihinden bugüne uzaktan eğitim yöntemiyle 70 bin 160 saat ders yapıldı. Çevrim içi sınav havuzuna toplam 80 bin adet soru girişi oldu, yine bu tarihe kadar 125 bin öğrenci çevrim içi sınava girdi." dedi.

Sadece ülkenin değil, dünyanın belki de en büyük ortak sorunu olarak değerlendirilecek bir salgın ile karşı karşıya olduğunu belirten Polat, "Karabük Üniversitesi, bu süreçte eğitim teknolojisini en üst düzeyde kullanarak, bunu hayat boyu öğrenme için bir fırsata dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Eğitim teknolojileri konusunda gelişen teknolojinin bizi nereye götüreceğini öngörmek zor değil. Bunun için üniversiteler Yükseköğretimde 'dijital dönüşüm' kapsamında teknik alt yapılarını kurmaları, bu alt yapıları varsa geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları gereklidir." diye konuştu.

Kaynak: AA