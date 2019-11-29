KBÜ'de tıp öğrencileri beyaz önlük giydi

29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:30

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 184 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.



Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakoç, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Haskul ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Yaşar, törenin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite hakkında bilgiler vererek, "Karabük Üniversitesi yeni bir üniversite. Yaklaşık on iki yılda dünyadaki ilk bine giren üniversite. Karabük Üniversitesi genç bir üniversite ama yatırımlarıyla farklı bakış açısıyla ilkleri gerçekleştirerek çok büyük başarılar elde etti. Bugün giyeceğiniz beyaz önlüğün ömrünüz boyunca tertemiz bir şekilde leke sürdürmeden üzerinizde gururla onurla giymenizi temenni ediyorum. Akademik yılınızın huzur içinde başarılı geçmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, hekimliğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

KBÜ ile Malezya Perlis Üniversitesi ortak konferans düzenledi

KBÜ ile Malezya Perlis Üniversitesi ortaklığında "Uluslararası İşletme Yönetimi ve Muhasebe, Mühendislik ve Beşeri Bilimler Konferansı" (ICIBMAH2019) düzenlendi.



Malezya Perlis Üniversitesinde gerçekleşen konferansa, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Muharrem Düğenci ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Özarpa ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Önalan katıldı.



Konferansta, söz konusu disiplinlerarası bilgi paylaşımında bulunuldu ve araştırma fikirleri paylaşıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Polat, günümüzde mevcut olan fakat gelecekte yer almayacak mesleklere değinerek üniversitelerin müfredatlarını sürekli güncel tutmaları ve öğrencilerini geleceğe daha hazır şekilde eğitmeleri gerektiğini söyledi.

Perlis Kralı, Rektör Polat'ı kabul etti



Ortak düzenlenen konferans sonrası Perlis Kralı Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed ve eşi, Rektör Polat'ı yemeğe davet etti.

Birlikte yenilen yemekte Kral Syed'e KBÜ hakkında bilgiler veren Polat, davetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KBÜ'de "Fırsat Dünyası" programı düzenlendi

KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kariyer Geliştirme Ofisi tarafından ulusal ve uluslararası öğrencilere, sürekli değişen dünya dinamikleri, diğer ülkelerin sektör talepleri, yatırım ve iş olanakları hakkında bilgi vermek ve kariyer adımlarını doğru bir şekilde planlamalarına yardımcı olmak amacıyla "Fırsat Dünyası" programı düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki programda, KBÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerindeki ticaret, teknoloji, ekonomi, tarım ve yer altı zenginlikleri gibi yatırım fırsatlarını tanıtıyor.

Programın açılışında konuşan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, "Fırsat Dünyası" programının özgün bir proje olduğunu belirterek, "Bu program nevi şahsına münhasır bir program. Bugüne kadar herhangi bir yerde uygulanmış, uygulatılmış bir proje değil. Bu projenin biz Türkiye'ye belki ilerleyen zamanda dünyaya örnek olacağı kanaatindeyiz. Bu projenin sağlam adımlarla ilerlemesi, faydaya dönüşmesi tamamen sizin elinizde. Biz de burada tanışalım, kaynaşalım. Dünyadaki iş fırsatlarını, ekonomi fırsatlarını burada değerlendirelim." diye konuştu.

Kaynak: AA