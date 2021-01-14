KBÜ'de öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesine tepki
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KBÜ'de öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesine tepki

14.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:37

Karabük Üniversitesi (KBÜ), online ders sırasında öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden bir öğretim üyesi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), online ders sırasında öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden bir öğretim üyesi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversite oldukları belirtildi.

Karabük Üniversitesinde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesinin kabul edilemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde çalışan bir öğretim üyesinin yaptığı online ders sırasında bu konuda sarf ettiği sözler kamuoyunda tepkiye sebep olmuştur. Bu öğretim üyesinin ders sırasında yaptığı talihsiz açıklamalarla ilgili olarak gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KBÜ'de bir öğrencinin, online ders sırasında kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesinin söylediklerini cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşmasıyla kamuoyunda tepki oluşmuştu.

KBÜ'de öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesine tepki
KBÜ'de öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesine tepki
KBÜ'de öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesine tepki
KBÜ'de öğrencilere kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesine tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı

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