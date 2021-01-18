KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu

18.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:28
KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında düzenlenen seminerlerin üçüncü bölümü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında düzenlenen seminerlerin üçüncü bölümü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Seminerde, "Kazakistan'da Dil Süreçleri ve Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi" konusunda konuşan Indiana Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Bölümü'nden Emeritus Profesör William Fierman, 1991'deki bağımsızlığından bu yana Kazakistan'daki dil politikalarını ve bu kapsamda Kazakçanın kamusal alandaki kullanımında yaşanan değişimleri ele aldı.

Seminere, yurtiçindeki akademisyen ve öğrencilerin yanında başta Kazakistan'dan olmak üzere, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden de çok sayıda katılım sağlandı.

Hem yerli hem de yabancı katılımcılar, soru-cevap kısmında konuyla ilgili görüşlerini ve sorularını Prof. Fierman ve birbirleriyle paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Ozan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Arslan Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:43:50. #1.14#
title