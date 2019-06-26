KBÜ'de 'İş Sağlığı ve Güvenliği' paneli

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Sağlık İl Müdürlüğü, KARDEMİR A.Ş. ve Karabük Üniversitesi iş birliğinde Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda "Karabük İş Sağlığı ve Güvenliği" adlı panel gerçekleştirildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Sağlık İl Müdürlüğü, KARDEMİR A.Ş. ve Karabük Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen "Karabük İş Sağlığı ve Güvenliği" adlı panelde insan sağlığının önemine ve iş güvenliğinin çalışanlara sunacağı sağlıklı ortama vurgu yapıldı. Panelde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Koordinatörü Oktay Köse, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özdemir, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü İş Güvenlik Uzmanı Ümit Topçuoğlu, Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kasım Yılmaz, KARDEMİR A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Erdem Pınarönü konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılışında konuşan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kurumlarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "İş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacı ve hedefi çalışanın korunması ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Daha sonrasında iş yerinin korunması ve üretimin artırılması hedeflenmektedir. İş yerlerimizde işin yürütülmesinde güvenlik tedbirlerinin önemi ve çalışanların katılımın sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Karabük'te faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin ve özenli bir şekilde çalışmalar yapan kurumlar olarak Karabük'te iş sağlığı ve güvenliğinin önemini belirtmek, bir farkındalık oluşturmak ve farklı kurumlar tarafından bakış açımızı genişletmek bakımından bu panel oldukça önemlidir."

Program, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Koordinatörü Oktay Köse'nin "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kazası" adlı sunumu, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özdemir'in "Meslek Hastalıkları" adlı sunumu, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü İş Güvenlik Uzmanı Ümit Topçuoğlu'nun "Genel İlk Yardım Bilgileri" adlı sunumu, Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kasım Yılmaz'ın "Okullarda Yangın ve Diğer Acil Durumlar" adlı sunumu ve KARDEMİR A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Erdem Pınarönü'nün "Kişisel Koruyucu Donanımlar" adlı sunumuyla devam etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA