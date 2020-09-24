KBÜ'de "IEACES2020 Sempozyumu" düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KBÜ'de "IEACES2020 Sempozyumu" düzenlendi

24.09.2020 21:40 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:44

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre, İstanbul'daki binaların yüzde 58'ine yakınında hasar beklenmemekte, ancak yüzde 4'ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken...

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre, İstanbul'daki binaların yüzde 58'ine yakınında hasar beklenmemekte, ancak yüzde 4'ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken bina bulunmaktadır." dedi.

Ilıcalı, Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve çevrimiçi (online) gerçekleştirilen "The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) Sempozyumu"nda, "Olası İstanbul depremine yönelik yeni arazi kullanım kararları ve ulaştırma sistemleri değerlendirmesi" başlıklı sunumunda yaptığı konuşmada, olası depremde yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana geleceğini söyledi.

"Çok sayıda bina 20 ve 40 yaş üstünde"

İstanbul'da olacak depremlerle ilgili teknik bilgiler de aktaran Prof. Dr. Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre, İstanbul'daki binaların yüzde 58'ine yakınında hasar beklenmemekte, ancak yüzde 4'ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken bina bulunmaktadır. Yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana gelecek. Binlerce geçici barınma ihtiyacı doğacak. Çok sayıda bina 20 ve 40 yaş üstünde." diye konuştu.

Sempozyumda, inşaat mühendisliği ve yer bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamaları alanında en son gelişmeleri ve araştırmaları paylaşmak üzere bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar ve öğrenciler bir araya geldi.

KBÜ'de 'IEACES2020 Sempozyumu' düzenlendi
KBÜ'de 'IEACES2020 Sempozyumu' düzenlendi
KBÜ'de 'IEACES2020 Sempozyumu' düzenlendi
KBÜ'de 'IEACES2020 Sempozyumu' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Mike Pompeo Donald Trump Meral Akşener
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Özlem Yıldız Aleyna Tilki
Spor Babel Erol Bulut Malcolm Thomas Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KBÜ'de "IEACES2020 Sempozyumu" düzenlendi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 21:50:50. #1.15#
title