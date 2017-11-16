Kbü'de "Atatürk'e Hakaret" İddiası

Karabük Üniversitesi'nde sosyal paylaşım sitesinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğrenci, serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen S.Z, savcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.Z, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, S.Z hakkında idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.